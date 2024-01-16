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تراند اليوم : حوثيون يستهدفون سفينة شحن أميركية بصاروخ باليستي قبالة سواحل عدن

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صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة أمريكا الجنوبية، يوم الاثنين، عن تفاصيل الحقيقة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية على السفينة المملوكة لشركة أمريكية قبالة سواحل عدن.

وقال الأمريكيون في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن الحربية الحوثية المجهزة لجبرالتار إيجل أو (نسر جبل طارق) التي تمتلكها وتديرها شركة أمريكية وترفع علم جزر المارشال يوم الاثنين.

وذكرت شركة (إيجلبالك شيبنج) اليوم الاثنين إن سفينتها (نسر جبل طارق)للبضائع الصالحة استُهدفت "بمقتوف مجهول" أثناء إبحارها على بعد 100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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