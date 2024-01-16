تراند اليوم : حوثيون يستهدفون سفينة شحن أميركية بصاروخ باليستي قبالة سواحل عدن

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة أمريكا الجنوبية، يوم الاثنين، عن تفاصيل الحقيقة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية على السفينة المملوكة لشركة أمريكية قبالة سواحل عدن.

وقال الأمريكيون في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن الحربية الحوثية المجهزة لجبرالتار إيجل أو (نسر جبل طارق) التي تمتلكها وتديرها شركة أمريكية وترفع علم جزر المارشال يوم الاثنين.