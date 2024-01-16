وزير التجارة يرعى منتدى مكة للحلال

ويأتي منتدى مكة للحلال، بمشاركات دولية، اتساقًا مع توجهات المملكة الاستراتيجية المتعلقة بالصناعات الحلال، والمشاركة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، والمشاركة في تنويعه بما ينسجم مع رؤية 2030.
وتحظى المملكة بمكانة اقتصادية ودينية، تجعل من الصناعات الحلال ضرورة اقتصادية حتمية، وتستخدم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وعملت السعودية على توحيد الجهود التي تحول المملكة إلى مركز عالمي يدعم منظومة صناعة منتجات الحلال العالمية.
ويشهد المنتدى العديد من الجلسات والاجتماعات المتنوعة، ويسلط منتدى مكة للحلال الضوء على الجهود الهادفة لتعزيز الصناعات الحلال، كما يشجع على الإبداع والابتكار فيهما، من خلال إطلاق منصة تجمع القادة وأصحاب الأعمال على النطاق العالمي في فعالية دولية رائدة، وعرض أحدث التقنيات والمفاهيم لتجويد الصناعات الحلال.
ويشهد منتدى مكة للحلال جلسات نقاشية ومعرضًا متخصصًا، وجلسات لتواصل القادة، وعروضًا حية للطهي، وابتكارات ومسابقات للشركات الناشئة، وأنشطة وفعاليات متنوعة.
وخلال أيام المنتدى الثلاثة تقام عدد من الجلسات المتنوعة تركز على صناعة الحلال حاليًا وفي المستقبل، واستعراض عدد من النماذج الناجحة في دول مختلفة، وتجارب عالمية في صناعة الحلال، كما تشمل الابتكار في التسويق والتميز التجاري، والتطور وتحولات صناعة الحلال، والإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء، والمنظومة الوطنية للحلال.
وتتناول الجلسات أيضًا أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة، والابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة، والإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال.
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