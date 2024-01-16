شكرا لمتابعة خبر عن مسن سعودي يقطع 80 كم ليشجع المتسابقين في رالي داكار بعد وصولهم حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد جميل، حرص مسن سعودي على قطع مسافة 80 كم من أجل تشجيع المتسابقين في ‎رالي داكار بعد وصولهم لخط النهاية في مرحلة ‎حائل.

وظهر المسن في مقطع فيديو، وهو يقف ضمن جمهور المشجعين للمتسابقين في رالي داكار والإبتسامة تملأ وجهه وهو يصفق لهم.

وقال المسن “مبسوط إني أشوف هذا التنظيم الجيد والمناظر الحلوة، وأشجع المتسابقين”.

وكانت إدارة مسابقة رالي داكار قد أعلنت اليوم عن انطلاق المرحلة الثامنة من مباريات رالي داكار السعودية 2024 في نسخته الخامسة، بدءً من منطقة الدوادمي إلى منطقة حائل على مسافة تبلغ 678 كلم، منها 458 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.