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تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف  5 طرق لاكتساب خبرة في حياتك الوظيفية

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 طرق لاكتساب خبرة في حياتك الوظيفية.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 طرق لاكتساب خبرة في حياتك الوظيفية وتشمل:

1- التحق بفصول دراسية لتعلم المهارات التي ترغب بتحسينها.

2- اطلب من رئيسك بتزويدك بمهام جديدة متاحة لوظيفتك الحالية.

3- التحق بورش عمل مهنية لتعلم مهارات جديدة لتحسين المهارات القديمة.

4- اطلب من زملاء العمل المميزين إمكانية تعلم ما يمكن فعله.

5- اقرأ المزيد من الكتب والمقالات التى تضيف لك خبرات نوعية وجديدة في مجال عملك.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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