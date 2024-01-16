تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف  5 طرق لاكتساب خبرة في حياتك الوظيفية

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 طرق لاكتساب خبرة في حياتك الوظيفية.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 طرق لاكتساب خبرة في حياتك الوظيفية وتشمل:

1- التحق بفصول دراسية لتعلم المهارات التي ترغب بتحسينها.

2- اطلب من رئيسك بتزويدك بمهام جديدة متاحة لوظيفتك الحالية.

3- التحق بورش عمل مهنية لتعلم مهارات جديدة لتحسين المهارات القديمة.

4- اطلب من زملاء العمل المميزين إمكانية تعلم ما يمكن فعله.

5- اقرأ المزيد من الكتب والمقالات التى تضيف لك خبرات نوعية وجديدة في مجال عملك.