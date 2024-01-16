شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن في السعودية حاول العبث مع أفعى أناكوندا المرعبة لكن نهايته كانت صادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول مغردون سعوديون قصة مواطن سعودي توفي اثر تعرضه للدغة أفعى سامة حاول الإمساك بها، لكنها باغتته بلدغة سريعة توفي بعدها بساعات رغم محاولات انقاذه من قبل الأطباء.وقال المغردون الذين نشروا القصة ان مواطن في العقد الثالث من عمره حاول الإمساك بأفعى سامة في أحد جبال منطقة فيفا، شرق منطقة جازان، جنوب السعودية، لكن الأفعى السامة لدغته في الساق وهربت بعيداً عنه.

وحاول المتواجدون انقاذ الشخص وقاموا بنقله إلى احد المستشفيات القريبة إلا أنه فارق الحياة بعد أقل من ثلاث ساعات بسبب الانتشار السريع سم الأفعى في جميع جسمه.

انتشار الأفاعي في جبال فيفا

وفي تطور لافت، ظهرت في جبال فيفاء خلال السنوات الأخيرة، أعداد من الأفاعي والثعابين تفاوتت أحجامها وأنواعها، إضافة إلى بعض الزواحف والحشرات غير المعروفة سابقا، لا سيما في مواسم الأمطار، وما تشهده فيفاء من أجواء معتدلة وغطاء نباتي كثيف يساعد هذه الزواحف على الظهور والاوقد عثر المواطن موسى شريف الفيفي أمس على ثعبان كبير يزيد طوله عن 3 أمتار ونصف، إذ قال الفيفي إنه فوجئ بهذا الثعبان الضخم بالقرب من منزله في محاولة منه لاقتحام المنزل، إلا أنه بعد عدة محاولات تمكن من القضاء عليه وقتله. ولفت إلى أن مثل هذه الثعابين الضخمة لم نكن نشاهدها سابقا في فيفاء، مبديا تخوفه من تزايد انتشارها وظهورها، مما قد يعرض الأهالي وأغنامهم لخطرها وخاصة أوقات الليل.

أفعى كوبرا تتسلل إلى منزل مواطن في فيفا

وفي منتصف العام 2021 تفاجأ أحد المواطنين بتسلل أفعى سامة “كوبرا” لمنزله، الكائن في محافظة فيفاء شرق منطقة جازان.

وقال يزيد الفيفي جار المواطن لـ “أخبار 24” بأن صاحب المنزل تفاجأ عند عودته إلى منزله، ودخوله لإحدى الغرف بوجود أفعى على مروحة الهواء المثبتة في سقف اوأضاف أن صاحب المنزل حرص على إبعاد أفراد أسرته بعد مشاهدته للأفعى؛ فيما تناول عصا كبيرة وقام برش مبيدات حشرية على الأفعى حتى فقدت توازنها وسقطت على الأرض، ليقوم بضربها والإجهاز عليها وإنهاء خطرها.

وبيَّن أن المنزل الذي تعرض للهجوم يقع بالقرب من غابات أشجار كثيفة، ومع اشتداد حرارة الشمس وشح المياه يتعرض منزله للهجوم من الثعابين، في مثل هذه الفترة من العام، خاصة في وقت الظهيرة.

وأشار الفيفي إلى أن هذه القصة هي واحدة من عشرات القصص التي يتعرض فيها منازل المواطنين في محافظة فيفاء لهجوم من الثعابين، خصوصا في مثل هذه الفترة؛ منبهاً لأخذ الحيطة والحذر عند التنزه في غابات المحاالأفاعي تهاجم عائلة سعودية في جبال فيفاء

أما في مطلع 2014، فقد نجت عائلة سعودية تقطن بجبال محافظة فيفاء من تهديد مستمر لعدد من الثعابين، التي سببت لها رعباً كبيراً خلال أسبوعين كاملين، بعد أن تمكنت من القضاء عليهوقال سلطان الفيفي: للمرة الثالثة استطعنا أن نقضي على ثلاثة أنواع من الثعابين مختلفة الأشكال والأحجام في أسبوعين، وذلك بالقرب من المنزل في جبال فيفاء، ولا زالت الأجواء تدفع الثعابين للخروج من جحورها والظهور بين الأشجار والقرب من المنازل بجوار الخزانات والأماكن الباردة.

وطالب الفيفي من الجهات المعنية تطبيق عملها لردع هذه الزواحف والحشرات السامة والمتابعة الدورية لتجمع المياه والأشجار وبث المبيدات الرادعة لها؛ لتوفير حياة آمنة للأطفال والأهالي في أرجاء المحافظة.