تراند اليوم : احرص على تناوله.. الكشف عن مشروب شهير يخلصك من الكرش والوزن الزائد

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية العلاجية المصري الدكتور أسامة صلاح، عن مشروب شهير يخلصك من الكرش والوزن الزائد.

منطقة البطن

وقال صلاح، إن تناول الزنجبيل بالليمون من أكثر المشروبات الفعالة في تفتيت الدهون المتراكمة، والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، بما في ذلك الموجودة في منطقة البطن.

الشهية الزائدة

وأوضح أنه يساعد على الشعور بالشبع ويحارب رغبة الشهية الزائدة، مبينا أن هذا المشروب غني بالعناصر الغذائية التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي، ومنها فيتامين سي، ومضادات الأكسدة والزنك والماغنسيوم، والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة زمنية طويلة، وتحارب رغبة الشهية الزائدة في تناول الأطعمة، وفق موقع "مصراوي".

الزنجبيل والليمون

وتابع أن مشروب الزنجبيل بالليمون يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وبالتالي لا يحصل الجسم على سعرات زائدة يمكن أن تزيد من الوزن، ويفضل تناوله قبل الأطعمة حتى يقلل من الشعور بالشراهة في الوجبات التي تعرضك لخطر السمنة.