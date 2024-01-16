صحفيو مكة يزورون أكبر مجمع فندقي وأطول برج سكني بالعالم

زار وفد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة أكبر مجمع فندقي وأطول برج سكني بالعالم "أبراج الساعة"، الذي يتضمن أكثر من 10 آلاف غرفة معظمها بإطلالات بانورامية على الكعبة المشرفة

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة بمشاركة مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبد العزيز الإحيوي وممثل محافظة جدة بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صديق العواجي ونائب المشرف على لجنة الشراكة المجتمعية عبد الله بن دحيم الدهاس وعضو فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة خالد بن مسمار الزهراني.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالأبراج فادي الذهبي للوفد بأن الأبراج ملاصقة لساحة الحرم المكي الشريف من جهة باب الملك عبد العزيز.

وتشمل 7 أبراج فاخرة وتحوي على 7 فنادق بخدمات متكاملة ومركز تجاري من 7 طوابق به اكثر من 650 معرضا، مشيرا الى أن حجم أرض أبراج الساعة تبلغ مليونا وخمسمائة وخمسين مترا مربعا وفي الابراج 405 مصاعد وتستطيع رؤية الابراج من مسافة 35 كيلو خارج مكة ليكون أعلى برجا سكنيا بالعالم.

إلى ذلك، تطرق مدير عام إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي بابراج الساعة سعيد الزهراني للوفد بأن أبراج الساعة شاركت كراع بلاتيني في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة وذلك انطلاقآ من دورها بالمساهمة باثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر أحد أهم وأبرز البرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) لتنعكس بذلك الصورة المشرفة والحضارية للمملكة العربية السعودية على الوجه المطلوب المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الزهراني للوفد بأن هذه المشاركة تأتي لتحقيق التكامل للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة، لتصبح تأدية مناسك الحج والعمرة تجربة إيمانية تحولية فريدة من نوعها من الفكرة إلى الذكرى الثرية في بيئة تتميز وتنفرد بجودة الخدمات في ابراج الساعة للحاج والمعتمر والزائر بما فيها الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك بها ضيوف الرحمن.

وأشار الزهراني الى أن أبراج الساعة (أيقونة المعمار الإسلامي) بفنادقه السبعة ومركزه التجاري، يعمل بطاقة تشغيلية متكاملة طوال الأربع والعشرين ساعة وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة لضيوف أبراج الساعة، حيث تستقبل ابراج الساعة سنويآ حوالي 20 مليون زائر .