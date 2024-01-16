تراند اليوم : شاهد مشهورة مصرية تهين والدها في بث مباشر على التيك توك: "دى أنتو قرف"

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو مشهورة مواقع تواصل اجتماعي مصرية تدعى "سوزي" وهي تقوم بإهانة والدها في بث مباشر على تطبيق التيك توك.

وأبان الفيديو المشهورة وهي تطلب من والدها أموالا للذهاب لطبيب نفسي وتدعي أنه أخذ أموالها وأعطاها لعمتها، وكانت تتحدث بأسلوب غير لائق وتقول: دى أنتو قرف.

من جهتها ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على إحدى مشهورات تطبيق "تيك توك"، بعد اتهامات بتهديد القيم الأسرية.

وذكرت النيابة العامة بأن المشهورة "سوزي" ، قامت بنشر محتوى يتسم بتشويه سمعة والدها وتحريض الصغار والمراهقين على التمرد ، مؤكدة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.