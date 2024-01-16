الصحة تحظر زيها في الأماكن العامة

وأضافت وزارة الصحة في تنبيهها السنوي لموظفيها أنه يجب تجنب ارتداء ثياب النوم والشورت للرجال أو الملابس غير اللائقة ذات دلالات أو رسوم مسيئة، وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات، كذلك الامتناع عن قصات الشعر الغريبة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، مع الالتزام بغطاء الرأس للسيدات، على أن يكون غير شفاف، ومراعاة لبسه طوال فترة العمل، وأن يكون اللبس محتشما وغير شفاف للسيدات، وتمنع الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة، بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم، وأيضا عدم المبالغة بوضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها، وأن يكون المعطف الطبي واسعا وطويلا إلى الركبة، ويجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي، كما يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل.
من الضوابط
عدم ارتداء السلاسل أو الشعارات
الامتناع عن قصات الشعر الغريبة
الاهتمام بالنظافة الشخصية
الالتزام بغطاء الرأس للسيدات
اللبس محتشم وغير شفاف للسيدات
تمنع الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة
عدم المبالغة بوضع مساحيق التجميل والمناكير
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