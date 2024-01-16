شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة في رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إنه لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة في رمضان، مستدلاً بالأدلة الشرعية.

وقال “آل الشيخ” خلال لقائه على برنامج “في الصورة”: قراءة القرآن تكون للمصلي في المسجد، مستكملاً: جاءنا من الشكاوى من نساء ورجال من كبار السن يتظلمون من ارتفاع أصوات المكبرات وأنهم لا يستطيعوا النوم.”

وأضاف: “من يريد أن يصلي يذهب للمسجد يصلي فيه، لافتًا أن الروحانية ما هي بالزعاق والصراخ في الميكروفونات؛ ولكن الروحانية هي أن تذهب للصلاة في المسجد.”

وتابع: “النداء للصلاة إذا أذن المؤذن فأجيبوه ومن يريد أن يصلي فليأتي للمسجد يصلي فرضه والتراويح والقيام.”

وأشار إلى أنه سيتم توفير مكبرات صغيرة لإيصال الصوت لمن يصلون الجمعة خارج المسجد؛ مؤكدًا أن المكبرات الكبيرة فوق المساجد ممنوعة.