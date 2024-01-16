«معلومة بمليون جنيه».. عشبة سماوية خارقة المفعول ستعيدك لعمر الشباب مهما كان عمرك

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عدن - ياسمين التهامي - تتميز بذور الشيا والحليب باحتوائها على مواد مضادة للأكسدة فهي من البذور التي كانت تُستخدم منذ قديم الزمن كما ينصح بها كثير من خبراء التجميل وذلك لأنها غنية بعنصر الزنك الذي يغذي البشرة ويمنحها لمعان مميز وجذاب ويتساءل الكثير عن كيفية استخدامها في المنزل وهذا ما سوف نتناوله خلال هذا المقال.

طريقة استخدام بذور الشيا والحليب

هناك عدة طرق يمكن من خلالها استخدام بذور الشيا وهذا ما سوف نشرحه خلال السطور الآتية، المكونات كما يلي:

بذور من عشبة الشيا.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار بذور عشبة الشيا ونقوم بغسلها جيدًا ثم نقوم بوضعها في الماء لمدة ساعة.

نقوم بتصفية بذورا لشيا من الماء قم نضيف إليها نصف كوب من الحليب مع التقليب المستمر.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل مع إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي ونخلط المحتويات جيدًا مع بعضها البعض.

نقوم بغسل البشرة جيدًا ونقوم بوضع ماسك بذور عشبة الشيا مع الحليب.

نترك تلك المحتويات على البشرة حوالي نصف ساعة.

نقوم بغسل الوجه ويمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوع.

فوائد بذور عشبة الشيا

تحتوي بذور عشبة الشيا على كمية كبيرة من الفيتامينات والكولاجين المفيد للبشرة وسوف نتناول خلال تلك السطور فوائد بذور عشبة الشيا

تحتوي بذور عشبة الشيا على كمية هائلة من المعادن والفيتامينات الذي يغذي البشرة.

تساعد بذور عشبة الشيا على شد البشرة ومنع التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

تحتوي بذور عشبة الشيا على فيتامين أ اللازم لتجديد خلايا البشرة.

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