اخبار السعوديه

تراند اليوم : "المسألة مفهومة".. ضاحي خلفان يعلق على سياسة بايدن مع الحوثيين

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على طريقة تعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الحوثيين في اليمن.

وقال خلفان عبر صفحته على "إكس": "منذ تولي الرئيس بايدن دفة الرئاسة في أمريكا لم يعد الإنسان يفهم ماذا يريد هذا الرجل".

وتابع: "كان الحوثيون في قائمة الإرهاب.. أخرجهم منها بايدن...والآن أعادهم.. وبلغهم بالأهداف التي سيرميها...عجيبة !!!.

وأضاف: "من زمان كان الحوثي يعترض السفن في المياه الدولية وأمريكا تغض الطرف عنه.. الآن تحركت لنقل أنظار الناس إلى اليمن بعيدا عن غزة... المسألة مفهومة !!".
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا