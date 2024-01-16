تراند اليوم : "المسألة مفهومة".. ضاحي خلفان يعلق على سياسة بايدن مع الحوثيين

صحيفة الخليج 365: علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على طريقة تعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الحوثيين في اليمن.

وقال خلفان عبر صفحته على "إكس": "منذ تولي الرئيس بايدن دفة الرئاسة في أمريكا لم يعد الإنسان يفهم ماذا يريد هذا الرجل".

وتابع: "كان الحوثيون في قائمة الإرهاب.. أخرجهم منها بايدن...والآن أعادهم.. وبلغهم بالأهداف التي سيرميها...عجيبة !!!.

وأضاف: "من زمان كان الحوثي يعترض السفن في المياه الدولية وأمريكا تغض الطرف عنه.. الآن تحركت لنقل أنظار الناس إلى اليمن بعيدا عن غزة... المسألة مفهومة !!".