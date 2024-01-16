تراند اليوم : شاهد.. قصة أول فتاة سعودية تحكّم في ⁧‎رالي داكار⁩

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "العربية السعودية"، تقريرا عن "فوزية بسيوني"، أول فتاة سعودية تحكّم في ⁧رالي داكار⁩.

وقالت الفتاة خلال حديثها، إنهم يقومون بفحص السيارات جيداً من البداية للنهاية، مشيرة إلى أنهم قاموا بفحص 198 سيارة.

وأضافت: "أنا أول بنت تعمل في الفحص الفني للسيارات في الراليات وحاليا في داكار، ولا يوجد صعوبة وكل مرة أتعلم أكثر ويعجبني الموضوع أكثر ويكون في دقة".

وتابعت أن لديها شركة خاصة بها متعلقة بالذكاء الاصطناعي بجانب هوايتها في مجال السيارات، لافتة إلى أنها قامت بالتحكيم في العديد من الراليات السعودية.