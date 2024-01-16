شكرا لمتابعة خبر عن ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصّصات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 3209 أفراد من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وعبّر اللواء الشهري، عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمّناً توجيهاته ومتابعته جميع أعمال ومهام حرس الحدود.

وهنّأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.