تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكشف سبب تعرضه لحملات تشويه عبر منصات التواصل

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن تعرضه لحملات تشويه عبر منصات التواصل.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: " الناس اللي يستغلون تويتر " منصة إكس" ويعملون حسابات بأسماء وهمية للتشويش على الناس وتضليلهم، أنا لو أقرأ سورة الفاتحة يقولون ترا القراءة مقلوبة".

وأضاف: "بعض المساجد فيها إمام ومؤذن وخادم لا يصلي فيها إلا هم، هذا وش أسوي فيهم، وفاتورة كهرباء تكون ب 10آلاف و15 ألف ريال وأبحث أجد حطها في حوش وورشة حدادة"، في إشارة للتعدي على مرافق المساجد.