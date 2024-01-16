تراند اليوم : "فقش البيضة والقضية واضحة ".. شاهد : أول تعليق "للفراج" على تصريحات المدرب "مانشيني" بشأن استبعاد لاعبين من بطولة كأس آسيا

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي وليد الفراج، على تصريحات الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بشأن اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة المنتخب ببطولة كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

الجمهور صار لديه خلط

وقال الفراج خلال برنامج "أكشن مع وليد": " روبرتو مانشيني فجر في المؤتمر الصحفي في الدوحة قضية كبيرة من خلال تصريحاته التي تحدث خلالها عن اعتذار لاعبين، ولاعبين رفضوا اللعب في معسكرات الإعداد، والجمهور صار لديه خلط بسبب التصريحات في العديد من الأمور، متسائلًا: ماهي مصلحة مانشيني بالكذب؟، هل يميل إلى أحد الأندية ويريد تصفية حساباته مع نادي؟.. هذه قلة عقل اللي يفكر كذا، هل هذا الرجل يريد افتعال مشكلة لأنه يريد أن يغادر المملكة؟.. الرجل لديه مشروع وسيغادر .

فقش البيضة

وتابع: " صارت صدمة عند الجمهور ، والرجل هذا "فقش البيضة"، وأظهر جانب للجمهور لم يعرفوه، وفي اعتقادي قضية اللاعبين "خسرانه" وتغريداتهم محاولة لتخفيف الصدمة، المدرب لم يتكلم من رأسه، ولا يمكن أن يخرج مدرب ليتحدث عن لاعب بدون حصوله على الضوء الأخضر من الاتحاد، ولا يحصل على موافقة إلا إذا كانت القضية واضحة وثابتة.

رسالة واضحة

وأشار إلى أن المدرب أراد إيصال رسالة واضحة للمنتخب السعودي مفادها: تبغى تلعب بروح وقوة أهلا وسهلا، أما شغل الدلال والدلع والطبطبة لن يكون له مكان في المنتخب السعودي".

اختتم : "هذا الرجل يحاول أن يصنع منتخب بروح قتالية". مشيرا إلى أن إدارة المنتخب واتحاد كرة القدم قاموا بإعداد تقرير كامل وإرساله إلى لجنة الاحتراف لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الموضوع.