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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للدهون الحشوية.. عشبة رخيصة أالثمن ثبتت قدرتها على تقليل الدهون في غضون أربعة أسابيع فقط

تتراكم الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم ، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات مميتة. لحسن الحظ ، يمكنك تقليل دهون البطن عن طريق إجراء تعديلات غذائية صحية. تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أن إضافة عشب معين إلى وجباتك قد يساعد.

يمكن أن تكون الدهون الحشوية ، المعروفة أيضًا باسم دهون البطن ، مهددة للحياة لأنها تتشبث بأعضاء حيوية في الجسم ، مثل الكبد والأمعاء. هذا يمكن أن يعطل الوظائف الحيوية ، ويحفز تطور الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 . لحسن الحظ ، يمكنك تقليل الدهون الحشوية عن طريق تحسين نظامك الغذائي.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrition & Food Science ، فإن الثوم الأسود يقلل من الدهون الحشوية.

هذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة أجريت على الفئران المصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NFLAD).

NFLAD - حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد - ترتبط بالدهون الحشوية.



تم إعطاء جرعات مختلفة من الثوم الأسود للجرذان على مدى أربعة أسابيع لفحص التأثير المحتمل على الدهون الحشوية.

أعطيت الفئران ثلاث جرعات مختلفة من الثوم الأسود لمدة أربعة أسابيع لم تقلل من وزن الجسم ولكنها قللت بشكل كبير من الدهون الحشوية.

علاوة على ذلك ، كلما زادت جرعة الثوم الأسود ، زاد التحسن في الدهون الحشوية.

ما هو الثوم الأسود؟

الثوم الأسود هو الثوم الطازج المخمر.

يوضح هولاند وباريت: "هذه العملية تعطي فصوصهم لونها الأسود الداكن وتجعلها أيضًا ذات مذاق حلو ولذيذ - مثل الخل البلسمي".

على الرغم من ضرورة تكرار التأثير في الدراسات البشرية ، إلا أن هناك مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بالثوم الأسود والتي تشير إلى أن هذه العشبة تبشر بالخير.

أظهر اختبار على الحيوانات تم إجراؤه في كوريا أن الثوم الأسود يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض المستويات العالية من الدهون الثلاثية والكوليسترول.

ارتفاع الكوليسترول هو علامة على أمراض القلب ترتبط بالدهون الحشوية.

علاوة على ذلك ، نظرت العديد من الدراسات في تأثير الثوم الأسود على مستويات السكر في الدم ، خاصة عند وجود السمنة ومرض السكري.

تشير الدلائل من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أنه قد يكون مفيدًا في الوقاية من مضاعفات مرض السكري وتحسين مشاكل الأوعية الدموية والأيض الناتجة عن اتباع نظام غذائي غني بالسكروز.

السكروز هو نوع شائع من السكر.

نصائح عامة لتقليل الدهون الحشوية

إذا كنت ترغب في تقليل دهون بطنك ، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه ، وتناول الأنواع المناسبة من الطعام.

وفقًا لبوبا ، فإن تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم ، بما في ذلك الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام ، يمكن أن يساعدك على تحقيق ذلك.

تشمل النصائح الغذائية الأخرى ما يلي:

تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم

تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض

تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع

اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم

تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.

تنصح بوبا "وأخيرًا ، توقف عن المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف".

"اعلم أن الخيارات قليلة الدسم قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف فيها."

وتضيف "ممارسة الرياضة البدنية المنتظمة - 30 دقيقة على الأقل في اليوم - يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن".

المصدر: إكسبريس