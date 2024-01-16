معجزة ربانية .. فاكهة تقلل مقاومة الأنسولين وتخفض نسبة السكر وتقلل ضغط الدم الانقباضي وتحمي من تصلب الشرايين

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عدن - ياسمين التهامي - فاكهة شهيرة تقلل مقاومة الأنسولين وتخفض نسبة السكر وتقلل ضغط الدم الانقباضي وتحمي من الإصابة بانسداد الأوعية الدموية وأمراض القلب وتصلب الشرايين

ماهي فوائد الرمان للجسم؟:

1- غني بالفيتامينات والمعادن

ما هي فوائد الرمان للجسم؟

يُعتبر الرمان مصدراً مهماً للفيتامينات، وتوفر كل 100 غرام منه حوالي 17% من احتياجنا اليومي لفيتامين سي الضروري لتقوية المناعة، كذلك يحتوي الرمان على كمية جيدة من فيتامين أ، وفيتامين ب 5، وفيتامين هـ، إضافةً إلى غناه بفيتامين ك. أيضاً يحتوي الرمان على نسبة جيدة من الحديد والبوتاسيوم المهم لصحة القلب، والعديد من المعادن الأخرى؛ مثل الكالسيوم والنحاس والمنغنيز والفوسفور.

2- القلب وضغط الدم

إلى أنّ شرب عصير الرمان يومياً يقلل ضغط الدم الانقباضي؛ أي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، ويساهم في ومنع أكسدة الكوليسترول الضار؛ وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية الدموية وأمراض القلب وتصلب الشرايين، ويقلل من نسبة الدهون الثلاثية في الدم. أيضاً يحسن عصير الرمان من تدفق الدم إلى القلب، ويعمل على إعادة نشاط الخلايا، وبذلك فإنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد في علاج مرض الشريان التاجي وأمراض الشرايين الطرفية، بالإضافة إلى أن الرمان يحتوي على مضادات الأكسدة؛ التي تساعد على منع تراكم الصفائح الدموية المتسبب بتكوين الجلطات الدموية.

3- الأسنان والفم

أن الرمان يساهم في تعزيز صحة الفم والأسنان ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة، وأن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مستخلصات من الرمان يومياً، يقلل من مسببات أمراض الفم الفطرية والجرثومية، ويقلل من مستوى البروتين الذي يسبب تكون البلاك، لأن زيادة نشاط مضادات الأكسدة في الرمان تساهم في منع تكاثر الجراثيم المسببة للتسوس والرائحة الكريهة في الفم.

4- المعدة والأمعاء



يمكن استخدام مسحوق قشور الرمان البيضاء في علاج الإسهال، فهي تحسن عمل المعدة والأمعاء، كما أنها تعزز من نمو الجراثيم المفيدة للجسم في الأمعاء، ويساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من التهابات الجهاز الهضمي كما أن مركبات البوليفينول في الرمان تكبح بؤر التهاب القولون والمستقيم.



5- مرض السكري

يساعد الرمان على التقليل من مقاومة الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم؛ ولكن على الرغم من ذلك، فيجب على مريض السكري عدم الإكثار من تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز. وقدمت إحدى أدلةً تجريبيةً أوليةً تؤكد أن مستخلصات قشر الرمان، قد تمتلك خصائصَ مضادة لمرض السكري، كما أنه يقلل الإجهاد التأكسدي – وهو حالة عدم التوازن بين العوامل المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكسد –

6- المرأة الحامل وجنينها

يُعد الرمان من الأطعمة الغنية بالعديد من المواد الغذائية المهمة لصحة الحامل؛ أهمها الحديد و الكالسيوم وفيتامين ك المهم لصحة العظام، كما أنّ محتواه من الحديد يساعد على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم، ويُعتقد بحسب بعض أنّ عصير الرمان قد يساهم في خفض خطر تلف المشيمة، كما أن تناول الأم الحامل للرمان يعزز نمو دماغ الجنين ويضمن التدفق السليم للدم للجنين. إن البوتاسيوم الموجود في عصير الرمان يساعد في منع تقلصات الساق التي تحدث عادة مع الحامل، ومن المعروف أن عصير الرمان يقلل من مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.

7- البشرة وحروق الشمس

الرمان مفيد أيضاً للبشرة الدهنية، فإنه يمنع تشكل البثور والدمامل وحب الشباب، ويساعد في إزالة الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، ويسرع عملية شفاء الجروح، ويحمي البشرة من حروق الشمس ويشفي الأضرار التي لحقت بالجلد بسبب التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية

. يساعد الرمان في تجديد خلايا البشرة وطبقات الجلد، فهو يساعد على إطالة عمر الخلايا الليفية المسؤولة عن إنتاج الكولاجين والإيلاستين؛ والتي تشد الجلد وتمنع تكوين التجاعيد؛ وبالتالي تبطئ عملية الشيخوخة بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا.

8- نقص الوزن

حبة الرمان متوسطة الحجم تعطي ما يقارب 51 سعرة حرارية؛ أي 80% من وزنها ماء و12% كربوهيدرات، وبهذا يمكن استخدام الرمان في برامج الحمية الغذائية لإنقاص

بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من تلك الموجودة في الشاي الأخضر.

9- الرجال

علاج ضعف الانتصاب لأنه يزيد تدفق الدم، كما يحسن من جودة الحيوانات المنوية؛ ما يحسن الخصوبة، كما أنه يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون «هرمون الذكورة».

10- العظام والعضلات

يُنصح بشرب عصير الرمان للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام فهو غني بالكالسيوم والفوسفور، وقد أثبتت الدراسات أن له تأثيرات مضادة لالتهاب المفاصل والعظام، وله أثر علاجي لالتهاب المفاصل الروماتويدي. كما أن تناوله يقلل من آلام العضلات، وكذلك يزيد قدرتها على استعادة نشاطها.

11- محاربة السرطان

سرطان البروستات

ثبتت فائدته في علاج أنواع أخرى من السرطان، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي؛ وبالتالي الوقاية من السرطانات. يمنع مستخلص الرمان تكاثر خلايا سرطان الثدي ويقتل بعضها، فقد أثبتت إحدى أن مضادات الأكسدة في قشر الرمان تمنع تكاثر الخلايا وتسبب موت الخلايا المبرمج في سرطان الثدي، كما أن لعصير الرمان تأثير وقائي ضد سرطان القولون.

12- مكافحة الالتهابات الجرثومية والفطرية

أثبتت الدراسات أن المركبات النباتية الموجودة في الرمان فعالة في مكافحة الأحياء الدقيقة الضارة؛ مثل جراثيم التي تسبب تجرثم الدم والتهاب المفاصل أو العظام أو الرئتين أو القلب، وخمائر المبيضات البيض التي تسبب التهابات الأغشية الفموية «القلاع الفموي» والالتهابات المهبلية.

13- تحسين الذاكرة

للرمان أن يحسن الذاكرة، فقد وجدت إحدى الدراسات أنه يمنع حدوث عيوب في الذاكرة ما بعد الجراحة، كما أنه يحسن علامات الذاكرة اللفظية والبصرية لدى كبار السن، ويساعد في محاربة مرض الزهايمر.