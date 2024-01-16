تراند اليوم : شاهد.. نائب مصري يفتح النار على وزير التموين : اعتذارك مرفوض ومصر معندهاش مشكلة في قلة الفلوس لكن عندها مشكلة في زيادة اللصوص

صحيفة الخليج 365 : هاجم رئيس حزب العدل المصري عضو البرلمان عبد المنعم إمام، وزير التموين خلال جلسة داخل البرلمان لاستجواب الأخير حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر.

اعتذارك مرفوض

وقال النائب البرلماني: "الوزير في مداخلة هاتفية قريبا قال بتهمكم ( أنا بعتذر للناس جامد)، وأنا بقولك يا معالي الوزير "اعتذارك مرفوض جامد"، لأن وزارة التموين أثبتت بشكل واضح أن مصر ليس لديها مشكلة في قلة الفلوس، لكن عندها مشكلة في زيادة اللصوص، وزارتك سنت سنة لم يأتي بها أحد من العالمين، وهي : " أن بلد يكون فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر يكون فيها عجز في البصل والسكر".

وزارة معاشات

وتابع باللهجة العامية: اعتذارك مرفوض لأن وزارتك أصبحت وزارة معاشات باقتدار، كل الناس اللي بتطلع معاشات يتم تمديد الخدمة لهم سنوات، والكوادر الوسيطة ليس لديها أي فرصة للترقية".

الحد الأدنى للأجور

وواصل: "هذه البلد نصفها يقبض الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه، وأقل فرد عشان ياكل النهاردة عاوز 50 جنيه في اليوم، يعني لو أسرة عاوزة 200 جنيه، يعني 6 آلاف جنيه للطعام، هذا بخلاف إيجار السكن وفواتير الكهرباء والبنزين والمياه وغيرها".

سياسة مجحفة

ووجه حديثه لوزير التموين قائلا: "خذ يا معالي الوزير 4 آلاف جنيه وعيش نفسك أسبوع زي اللي المواطن يعيشه، اللي بيحصل دا سياسة مجحفة للشعب المصري وليس مقبولا أن نخير الشعب المصري بين أن تكون جعان وفقير ، يا تمد إيدك وتمشي غلط وتبقى حرامي، لا .. في خيار ثالث أنكم تورونا عرض كتافكم".