تراند اليوم : الكشف عن سر صورة العروس المكبلة المثيرة للجدل بعد القبض عليها في حفل زفاف بالمكسيك

ترجمة حصرية: نشرت الشرطة المكسيكية صورة لعروس تظهر مكبلة اليدين في فستان زفافها بعد إلقاء القبض عليها بتهمة ابتزاز واختطاف عمال مزرعة دجاج لصالح عصابات المخدرات.

حفل زفاف

وأفادت الصحيفة أن العروس وتُدعى " نانسي ليزث" كانت تحتفل بحفل زفافها على " كليمنتي مينديولا" المُلقب بـ " إل راتون" أو "الفأر"، والمتورط في اتهامات بالقتل والابتزاز وصدر بحقه مذكرة اعتقال.

القبض على العروس

وكانت اللقطات التي نشرتها السلطات المكسيكية قد أظهرت العروس ترتدي فستان زفافها الأبيض والأصفاد في يديها ويحيط بها ضباط شرطة بالسلاح، بجانب سبعة مشتبه بهم آخرين كانوا ضيوفًا في حفل الزفاف.

هروب الزوج

وأشارت الصحيفة أن "كليمنتي" تمكن من الهروب تاركًا عروسه في حفل الزفاف ليتم القبض عليها، ووجهت لها الشرطة تهمة ابتزاز واختطاف عمال مزرعة دجاج.