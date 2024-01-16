شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصايح علشان تحافظ على باقة النت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مع ارتفاع أسعار الإنترنت المنزلي في الآونة الأخيرة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك. يمكن أن تساعدك النصائح التالية في ضمان عدم نفاد باقة الإنترنت الخاصة بك قبل نهاية الشهر، خاصة بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الحالي:

*1. تعرف على استهلاكك الحالي*

الخطوة الأولى هي معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها حاليًا. يمكنك القيام بذلك من خلال التحقق من فاتورة الإنترنت الخاصة بك أو من خلال إعدادات جهاز الراوتر الخاص بك. بمجرد أن تعرف استهلاكك الحالي، يمكنك البدء في وضع خطة للحفاظ على بقاء استهلاكك ضمن حدود باقتك.

*2. حدد أولويات استخدامك*

فكر في التطبيقات والأجهزة التي تستخدمها أكثر من غيرها. إذا كنت تستخدم الإنترنت بشكل أساسي لبث مقاطع الفيديو أو تنزيل الملفات الكبيرة، فقد تحتاج إلى التفكير في ترقية باقتك. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم الإنترنت بشكل أساسي للتحقق من البريد الإلكتروني أو تصفح الويب، فقد تتمكن من الحفاظ على باقتك الحالية.

*3. تحكم في استخدام الأجهزة الذكية*

تعد الأجهزة الذكية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية من أكبر مستهلكي البيانات. يمكنك مساعدة في تقليل استخدام البيانات من خلال القيام بما يلي:

* قم بتشغيل وضع توفير البيانات على الأجهزة الذكية الخاصة بك.

* قم بإيقاف تشغيل ميزات Wi-Fi والبيانات الخلوية عند عدم استخدامها.

* قم بتحديث التطبيقات الخاصة بك فقط عند اتصالك بشبكة Wi-Fi.

*4. قم بإيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية*

إذا كنت لا ترغب في استخدام البيانات الخلوية لتنزيل التطبيقات أو التحديثات، فتأكد من إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية. يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات جهازك.

*5. قم بتقليل جودة الفيديو*

إذا كنت تشاهد مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، فيمكنك مساعدة في تقليل استخدام البيانات عن طريق تقليل جودة الفيديو. يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات التطبيق أو موقع الويب الذي تستخدمه لبث مقاطع الفيديو.

*6. استخدم شبكة Wi-Fi بدلاً من البيانات الخلوية*

إذا كان ذلك ممكنًا، فاستخدم شبكة Wi-Fi بدلاً من البيانات الخلوية. توفر شبكة Wi-Fi عادةً سرعات أسرع واستخدام بيانات أقل.

*7. قم بتعطيل التطبيقات التي لا تستخدمها*

إذا لم تستخدم تطبيقًا لفترة طويلة، ففكر في تعطيله. يمكن أن تستمر التطبيقات التي تعمل في الخلفية في استخدام البيانات، حتى لو كنت لا تستخدمها بالفعل.

*8. قم بتنظيف جهازك من الملفات غير الضرورية*

يمكن أن تشغل الملفات غير الضرورية مساحة على جهازك وتؤدي إلى إبطاءه. يمكن أن تستهلك أيضًا البيانات عند إرسالها أو استلامها. قم بتنظيف جهازك بانتظام من الملفات غير الضرورية لتحرير مساحة وتوفير البيانات.

*9. استخدم أداة لمراقبة استخدام البيانات*

هناك العديد من الأدوات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في مراقبة استخدام البيانات. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في تحديد التطبيقات والأجهزة التي تستخدم معظم البيانات، مما يسمح لك باتخاذ خطوات لتقليل استخدامك.

*10. اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك*

إذا كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على بقاء استهلاكك ضمن حدود باقتك، فتحدث إلى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. قد يكونوا قادرين على تقديم لك بعض النصائح أو حتى مساعدتك في ترقية باقتك.

باتباع هذه النصائح، يمكنك مساعدة في الحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي الخاصة بك وتوفير المال على فاتورتك.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة غير شاملة الضريبة:



قيمة الاشتراك في باقة 140 جيجابايت ارتفعت إلى 160 جنيها بدلا من 120 جنيها.

قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت ارتفعت إلى 220 جنيها بدلا من 170 جنيها.

قيمة الاشتراك في باقة 250 جيجابايت ارتفعت إلى 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

قيمة الاشتراك في باقة 400 جيجابايت ارتفعت إلى 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

قيمة الاشتراك في باقة 600 جيجابايت ارتفعت إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيها.

قيمة الاشتراك في باقة 1 تيرابايت ارتفعت إلى 1050 جنيها بدلا من 800 جنيها.