تراند اليوم : يصل لـ 20 ألف ريال.. شاهد: رائد أعمال يكشف عن الدخل اليومي والشهري لـ مندوب التوصيل

صحيفة الخليج 365: كشف رائد الأعمال وخبير في مجال خدمة التوصيل "مهند الذيابي"، عن متوسط الدخل اليومي و الراتب الشهري الخاص بوظيفة مندوب التوصيل.

وقال "الذيابي" خلال لقائه ببرنامج "سيدتي"، إن الراتب الشهري للوظيفة يصل إلى 20 ألف ريال، مضيفًا أنه قد يزيد عن ذلك على حسب نشاط المندوب والمهارات.

وأوضح أن الشخص الراغب في العمل بوظيفة المندوب يجب أن يلتزم وأن يعرف توجهاته للوظيفة هل وظيفة رسمية أم ثانوية أم سد فراغ.

وتابع: إذا هي وظيفة رسمية في الغالب يكون الدخل اليومي لا يقل عن 400 ريال ولا يتجاوز 800 ريال، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.