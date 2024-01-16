تراند اليوم : شاهد..فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم في الرياض والجوف وتبوك.. والكشف عن جنسياتهم

صحيفة الخليج 365: نشر الأمن العام مقطع فيديو استعرض خلاله عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، إنه تم القبض على 4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في مكان عام، بتبوك.

كما تم القبض على مواطن قام بتعريض المواطنين للخطر، وإتلاف ممتلكات عامة بتعمد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، في الرياض.

وقبضت دوريات الأمن أيضا على مواطن قام بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزته في الهواء، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، في الجوف.

وأخيرا تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية قام بالاعتداء على آخر من الجنسية نفسها، للخلاف بينهما على موقف مركبة، في الرياض.