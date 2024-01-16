شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: باحث سعودي يكشف عن 3 أشياء تساعدك على الادخار من راتبك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 أشياء تساعدك على الادخار من راتبك. وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 3 أشياء تساعدك على الادخار من راتبك وتشمل: 1-وضع ميزانية بتتبع مصاريفك ومعرفة مصادر صرف راتبك. 2-تحديد أهداف بسيطة لكل شهر يعني معرفة ماذا تريد أن تشتري. 3-الاقتصاد في استهلاك الخدمات "حاول تقلل من استهلاك الكهرباء والماء وحاول شراء باقات إنترنت محددة وقلل من مشاويرك بالسيارة لتقليل استهلاكك للبنزين بدلاً من اللف في الشوارع".

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