شكرا لمتابعة خبر عن مستشار بالموارد البشرية : ⁠النظام ينطبق فقط على الموظفين المسجلين في نظام العمل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث بندر السفير مستشار بالموارد البشرية عن توجيهات مجلس الوزراء إلى الجهات التابعة لنظام العمل بتعديل لوائح عطلة العيدين.

وقال السفير أن القرار يبدأ لحظة صدوره، وتعتبر إجازة عيد الفطر المقبل ضمن هذا النظام، مشيراً إلى أن موظف الخدمة المدنية لا ينطبق عليه القرار.

وأضاف السفير أن ⁠النظام ينطبق فقط على الموظفين المسجلين في نظام العمل، ويشمل الجهات التي لم يكن لديها لائحة إدارية معتمدة.

ويذكر أن مجلس الوزراء حدد أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لعيد الفطر وعيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل، خلال اجتماع اليوم.