تراند اليوم : نشاز من كلاب الإخوان وفطايس السرورية.. آل الشيخ يرد على من يتهمه بتعمد إثارة الجدل ببعض تصريحاته ومواقفه -فيديو

صحيفة الخليج 365: رد وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على من يتهمه بتعمد إثارة الجدل من خلال بعض تصريحاته ومواقفه.

وقال آل الشيخ، خلال استضافته ببرنامج "في الصورة": "معاذ الله أني أبحث عن الجدل لأني إنسان مخلص لوطني وأعمل لصالح الوطن وأحقق الأهداف التي رسمها لي ولاة أمري".

وتحدث عن المرأة الكبيرة التي جاءت له وزوجها وولدها مقتولين، قائلا: "قبلت رأسها هل هذا منكر؟ أنا أرى هذا تصرف إنساني يعطي انطباع جيد في إطار العطف على كبار السن".

وتابع: "الرأي العام راضي لكن يمكن في نشاز من كلاب الإخوان وفطايس السرورية، ويفسرون بطريقة أخرى وهم أعداء لهذا الوطن وكل من يخدمه وهؤلاء ليس لديهم قيمة عندي".

وأكمل: "البعض استغل المنابر لاستعراض عضلات ألسنتهم في محاولة لتضليل الناس وتشتيتهم وإثارة الفتن، بالطبع هؤلاء لن يحبونك إذا وقفت في وجههم".