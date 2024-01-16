تراند اليوم : ‏هل ⁧‫"مانشيني‬⁩" مدرب أم رئيس عصابة لتطلبوا هذا الطلب ؟..شاهد: أول تعليق لـ"البكيري" على استبعاد لاعبين من بطولة كأس آسيا

صحيفة الخليج 365: علق الناقد الرياضي، محمد البكيري، على مطالبة البعض بالتحقيق مع مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، بعد تصريحاته عن استبعاد لاعبين من قائمة المنتخب في بطولة منافسات كأس آسيا 2023.

ونشر "البكيري" مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، وأرفقه بتعليق:"زملائي الأعزاء صدمتوني، هل مانشيني مدرب أم رئيس عصابة .. لتطلبوا هذا الطلب؟".

وقال خلال الفيديو: " ما أبغى أزايد على أحد ، لكن المواقف المتشابهة والتباين في اتخاذ الموقف فيها تعري الكثير، خاصة في موضوع المنتخب، فمثلا إعلاميين تكلموا في موضوعات متشابهة عن الوطنية والغياب عندما كان اللاعبين في أندية أخرى، وعندما تكلم مدرب المنتخب عن اللاعب مباشرة، قاموا شككوا ودخلوا في مسائل دينية وطالبوا بالتحقيق مع المدرب.

وتساءل : " في أحد مجنون في العالم يطالب بالتحقيق مع مدرب عشان استبعد فلان ولا فلان".

واختتم قائلا: " مليون مرة مين أنتم أصلا، يعني اللي بيشجع ناديه يروح يشجع ناديه، أما المنتخب خط أحمر".