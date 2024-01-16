برنامج تدريبي لتربية النحل بمحمية الإمام عبد العزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أمس، البرنامج التدريبي لمزاولة مهنة تربية النحل وإنتاج العسل، بحضور محافظ رماح مبارك آل مجلي والمشرف على التنمية المجتمعية بالهيئة سامي بن مرضي الحربي. وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي يأتي امتدادًا لدعم وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي ورفع القاعدة الاقتصادية، وذلك من خلال بناء القدرات والتمكين في مختلف المجالات المستدامة والصديقة للبيئة. البرنامج التدريبي: يستمر شهرا كاملا يتخلله تدريب علمي.

أفضل الممارسات لتربية النحل وإنتاج العسل.

يحصل المتدربون على مجموعة من الممكنات، منها:

الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تربية النحل.

الحصول على 10 خلايا نحل.

الحصول على تصريح وضع المناحل وإنتاج العسل.

تقديم الدعم الفني والاستشارات المرتبطة بنشاط المناحل.

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