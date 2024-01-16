مبادرة لتنظيف مواقع التنزه في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين المشهد البصري، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة «بادر لأجل مكة»، وذلك من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارة التطوع البلدي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وعدد من القطاعات والمؤسسات الخاصة المشاركة والمتطوعين. وأوضحت الأمانة أنه سيتم خلال المبادرة القيام بأعمال النظافة وإزالة النفايات في عدد من المواقع التي يكثر فيها المتنزهون، حيث انطلقت المبادرة في مخطط حي النسيم بمشاركة 35 متطوعا ومتطوعة، وستشمل عدة مواقع أخرى مثل: عين شمس، والمغمس، وغيرها من المواقع التي تشهد حاليا أعدادا كبيرة من المتنزهين، خاصة مع الأجواء الربيعية التي تشهدها مكة المكرمة.

من جهة أخرى دشنت الأمانة مبادرة «لنكن الأمثل» والتي تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد البصري داخل نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية.

ويأتي ذلك امتدادا لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها ورفع مستوى جودة الحياة. مبادرة «لنكن الأمثل»​​​​​​​ الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين.

توضيح أهمية الامتثال البلدي.

رفع المستوى في الحفاظ على مدينة مكة.

تحقيق حياة مثالية.

خلق طرق سهلة للوصول إلى احتياج المواطن.

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