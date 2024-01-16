خطة استراتيجية جديدة لتطوير دوائر ديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف استراتيجية إدارة البيانات 2024 - 2026، الاستراتيجية التي ستشكل الإطار العام لتعاملات ديوان المظالم بشقيه القضائي والإداري بالبيانات بديوان المظالم والخطة الزمنية لتنفيذها، بهدف رفع قدرات دوائره وإداراته في التعامل معها. وتخلل ذلك العديد من الكلمات والعروض المرئية عن طبيعة بيانات القضاء الإداري، وإمكانات الاستفادة من توافقها مع استراتيجيات أعمال القضاء الإداري وتحقيق القيمة المرادة منها، وصاحب التدشين معرض متنوع يشرح هوية استراتيجية البيانات الخاصة بديوان المظالم وهيكلتها. جوانب تطويرية: التكامل في قياس التحول الرقمي الخاص بالحكومة الرقمية.

ديوان المظالم يحقق نجاحات متتالية في التحول الرقمي.

تفعيل الرقمنة واستثمار البيانات والمعلومات.

تطوير تناول البيانات لصالح سير الأعمال وجودتها.

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