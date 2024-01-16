الشورى يدعو صندوق التنمية الوطني لإيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الشورى في جلسته برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس، صندوق التنمية الوطني إلى بيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة.

كما دعا المجلس الصندوق إلى إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1443/ 1444.

وطالب المجلس في قراره الصندوق إلى وضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة، لإشراكها بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق، حين إعداد الاستراتيجيات الوطنية القطاعية.

وأكد أن على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وآلية تدوير السيولة الفائضة. كما طالب في قراره صندوق التنمية الوطني بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام، بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.

وفي القرار ذاته، طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، لشراء أو بناء مقر له عوضا عن المباني المستأجرة.

وأكد في قراره أن على صندوق التنمية الوطني تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية، لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى، وقياسها دوريا، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم

آل دغرير.

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