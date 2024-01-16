تدشين كرسي البحث العلمي لتعزيز رفاهية كبار السن

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عقب ذلك، ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي الحمود، كلمة أفاد فيها بأن إنشاء الكرسي البحثي العلمي لكبار السن يأتي لاستثمار التقدم المعرفي والتطور الذي تشهده المملكة، بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية.
من جانبها، لفتت مؤسس مبادرة «الكشف المبكر لسكري العين لكبار السن» الدكتورة سلوى الهزاع، في كلمة ألقتها، إلى أن المبادرة تعزز من الكشف المبكر وتشخيص المريض المصاب بداء السكري، خلال فحص العين عن طريق جهاز مرتبط في سحابة آمنة مرخصة، مفيدة بأنه تم حتى الآن فحص 15,000 مريض.
وقال المدير العام للإدارة العامة لرعاية كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إبتسام الحميزي، إن أحد الأهداف الاستراتيجية في خدمات كبار السن، هو تعزيز المشاركة المجتمعية في ظل نمو أعداد كبار السن بالمملكة، وأفادت بأن عدد كبار السن بلغ وفقا لهيئة الإحصاء 2022، ما يزيد على مليون ونصف على مستوى المملكة، منهم 361,142 بمنطقة الرياض.
وفي ختام الحفل، كرم أمير الرياض المشاركين، كما أعلن عن تبرعه للجمعية بمبلغ 100,000 ألف ريال سنويا.
يذكر، أنه تم إطلاق اسم الأمير فيصل بن بندر على الكرسي البحثي خلال الحفل، إلى جانب رئاسته الفخرية لجمعية كبار السن الأهلية.
كرسي البحث العلمي
- يعزز رفاهية 1.5 مليون كبير في السن.
- رفع وتحسين جودة الحياة لهم.
- استثمار التقدم المعرفي والتطور.
- تعزيز الكشف المبكر وتشخيص المريض.
- رفع نسبة المشاركة المجتمعية.
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