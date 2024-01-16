تدشين كرسي البحث العلمي لتعزيز رفاهية كبار السن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يعزز رفاهية 1.5 مليون كبير في السن بالمملكة، رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، أمس الأول، حفل تدشين مبادرة كرسي البحثي العلمي لكبار السن، الذي أطلق عليه اسمه، وتنظمه جمعية كبار السن الأهلية، وذلك في قصر العارض للاحتفالات بجامعة الملك سعود بالرياض.وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي، إن الجمعية تعمل على الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لكبار السن فوق الـ60 عاما، وتقديرهم والاعتناء بهم، والتكامل والشراكة مع الجهات والأفراد لرفع وتحسين جودة الحياة لهم.

عقب ذلك، ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي الحمود، كلمة أفاد فيها بأن إنشاء الكرسي البحثي العلمي لكبار السن يأتي لاستثمار التقدم المعرفي والتطور الذي تشهده المملكة، بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية.

من جانبها، لفتت مؤسس مبادرة «الكشف المبكر لسكري العين لكبار السن» الدكتورة سلوى الهزاع، في كلمة ألقتها، إلى أن المبادرة تعزز من الكشف المبكر وتشخيص المريض المصاب بداء السكري، خلال فحص العين عن طريق جهاز مرتبط في سحابة آمنة مرخصة، مفيدة بأنه تم حتى الآن فحص 15,000 مريض.

وقال المدير العام للإدارة العامة لرعاية كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إبتسام الحميزي، إن أحد الأهداف الاستراتيجية في خدمات كبار السن، هو تعزيز المشاركة المجتمعية في ظل نمو أعداد كبار السن بالمملكة، وأفادت بأن عدد كبار السن بلغ وفقا لهيئة الإحصاء 2022، ما يزيد على مليون ونصف على مستوى المملكة، منهم 361,142 بمنطقة الرياض.

وفي ختام الحفل، كرم أمير الرياض المشاركين، كما أعلن عن تبرعه للجمعية بمبلغ 100,000 ألف ريال سنويا.

يذكر، أنه تم إطلاق اسم الأمير فيصل بن بندر على الكرسي البحثي خلال الحفل، إلى جانب رئاسته الفخرية لجمعية كبار السن الأهلية.

كرسي البحث العلمي