تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار ب "الموارد البشرية" يكشف الجهات المشمولة بقرار تعديل عدد أيام عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى.. واستثناء هذه الفئات

صحيفة الخليج 365: كشف مستشار بالموارد البشرية بندر السفير، عن الجهات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بتعديل عدد أيام العطل الرسمية لعطلة عيد الفطر وعيد الأضحى للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل".

الجهات المشمولة بالقرار

وقال خلال مداخلة مع برنامج الراصد :" الجهات المشمولة بالقرار، هي المؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج وما في حكمها، التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة".

الخدمة المدنية

وتابع:" لا ينطبق القرار على الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية في الجهات المشمولة بالقرار، وينطبق فقط على الخاضعين لنظام العمل"، وأردف:" إذا كان الموظف تطبق عليه لائحة نظام الخدمة وتم إعارته إلى جهة تطبق نظام العمل سيكون مشمولا بالقرار، والعكس صحيح.

وظائف مؤقتة

وأضاف:" لا ينطبق القرار أيضا على الخاضعين للائحة المهنيين على بند الأجور، والخاضعين لنظام الوظائف المؤقتة".

وأشار إلى أنه يبدأ سريان القرار بتاريخ صدوره، وعيد الفطر القادم يدخل في حيز تطبيق القرار، وبالتالي هناك أقل من 3 أشهر لتطبيق هذا القرار على الجهات المستهدفة.

ولفت إلى أن الجهات التي لديها لائحة إدارية معتمدة تكون مشمولة بالقرار.