تراند اليوم : شاهد.. المنتخب السعودي يفتتح مشواره في كأس آسيا بالفوز على عمان بثنائية 

الخليج 365 الرياضية: حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره العماني، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

ونجح المنتخب العماني في تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 14، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق صلاح اليحيائي بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل عبدالرحمن غريب هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 78 هدف بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة لتهز الشباك.

وفي الدقيقة 90+ 6 جاء الهدف الثاني للمنتخب السعودي بعد ركلة ركنية على يمين مرمى عمان، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيصل الغامدي برأسية تابعها زميله علي البليهي برأسية جديدة وضعت الكرة داخل الشباك.