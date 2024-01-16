مبتعث يتفوق في اختصاص الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحمل الطلاب السعوديون المبتعثون إلى الخارج طموحات كبيرة في مسيرة التعليم، منها اكتساب خبرات ومهارات علمية، والتميز، ومواكبة أحدث مجالات التطور العلمي، والانخراط في العملية التنموية الواسعة في البلاد بعد إكمال مسيرتهم العلمية.

عبد الله بن حمدان جمع كثيرا من هذه الطموحات، إذ تخرج أخيرا في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة في اختصاص الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد بدرجة الدكتوراه، وحصل بحث له تحت عنوان « التدبير المُحَسّن لحركة الطباعة المتعاونة»، على الجائزة الأولى في المؤتمر العالمي للتصميم للطباعة ثلاثية الأبعاد، ليعود إلى وطنه مسهما في نهضته التنموية وفقا لرؤية المملكة 2030.

وبدأت رحلته العلمية بالتفكير العميق حول تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لمعرفة أبجدياتها والتعرف على عموميات التقنية، تمهيدا للاختصاص فيها

مستقبلا.

3 بحوث منشورة للمبتعث