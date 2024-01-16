شكرا لقرائتكم خبر «التخصصي» يكرم 25 عالما ضمن قائمة ستانفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 25 من علمائه، صنفوا ضمن قائمة جامعة ستانفورد لـ2% من العلماء والباحثين الأعلى استشهادا بأبحاثهم المنشورة في مختلف التخصصات خلال العامين 2021 - 2022، مما يعكس التزام المستشفى الثابت بتطوير الرعاية الصحية من خلال البحث والابتكار، ويرسخ من مكانته كمركز أبحاث رائد في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض، أن التكريم يعد دليلا على التزامنا الراسخ بتعزيز الرعاية الصحية وتشكيل مستقبلها من خلال البحث والابتكار، مؤكدا أن الإنجاز يعكس التفاني والخبرة الاستثنائية للعلماء والباحثين في التخصصي الذين يواصلون عملهم العلمي بلا كلل لتوسيع حدود المعرفة، وتسخيرها لخير البشرية. وتعرف جامعة ستانفورد الأمريكية بقائمتها السنوية التي تسلط الضوء من خلالها على إنجازات العلماء الذين حصدت أبحاثهم أعلى الاستشهادات في المجلات الدولية والعلمية، حيث تكشف الجامعة عن قائمة تضم 180 ألف باحث يمثلون أفضل 2% من العلماء في 22 مجالا بحثيا و176 حقلا فرعيا، باستخدام مقاييس الاقتباس من قاعدة بيانات Scopus.

وتعد قوائم ستانفورد مؤشرا موثوقا لقياس جودة المخرجات العلمية في المجالات الطبية والبحثية، وتحظى بتقدير عال في الأوساط العلمية؛ حيث تعتمد على درجة الاستشهاد بشكل أساسي إضافة لمقاييس بحثية أخرى.