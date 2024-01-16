تدريب معلمي المدارس الحكومية بـ5 مدن على الإشراف المسرحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المرحلة الرابعة من مبادرة «المسرح المدرسي»، أمس، لتدريب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في 5 مدن، والتي تستمر حتى فبراير المقبل، وتأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين وزارتي التعليم والثقافة، وتنفذها هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وتُعد مبادرة «المسرح المدرسي» أحد أهم المبادرات الوطنية في قطاع المسرح والفنون الأدائية، وتندرج تحت مظلة استراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم في وقت سابق، والتي تصب مباشرة في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهدافها الاستراتيجية، التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

وانطلقت المبادرة في الربع الأخير من العام الماضي بالشراكة بين الوزارتين، وبالتعاون مع جامعة «موناش» الأسترالية.

وعملت في مراحلها الـ3 الأولى على تدريب المشاركين عبر برنامج تدريبي مكثف لأسبوعين، تلته جلسات توجيه وإرشاد افتراضية، ثم أسبوع لاستكمال التدريب المكثف الحضوري، وأسبوع أخير لزيارات دعم المدارس، وذلك بهدف تمكينهم من الإشراف على الأنشطة المسرحية، وتدريب الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية وفق منهج التدريب.

المبادرة تستهدف:

19,647 مدرسة حكومية

25,540 متدربا ومتدربة من المعلمين والمعلمات

3 سنوات مدة التدريب

1000 مسرحية تحصل على جوائز مالية

3 ملايين ريال إجمالي الجوائز

المدن تشمل: