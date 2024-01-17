تراند اليوم : بالفيديو ..الفراج: مدرب المنتخب "مانشيني " كان منجد..مسك المرتبة القديمة وطلع الغبار !

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي "وليد الفراج" على فوز المنتخب السعودي على نظيره العماني، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

وقال "الفراج" خلال برنامجه "أكشن مع وليد": أعتقد أن "مانشيني" إضافة لعمله في التدريب كان "منجد"، لأنه نفض الغبار عن السجاد القديم.

وأضاف: بداية المنتخب وطريقة اللعب كان فيها روح وكرة جماعية وتحس في ناس عندهم روح.

وأوضح أن لمسات المدرب "مانشيني" كانت ظاهرة في شكل الفريق.

ووجه "الفراج" الشكر للمدرب "مانشيني"، قائلًا: نفض المرتبة وطلع الغبار، ونفض الأخضر عن الاتكالية التي كانت عند بعض اللاعبين في سنوات طويلة.

وتابع: دائمًا المنتخب ما كانت القتالية لديه عالية، والبدايات كانت هادئة، ولكن هذه المرة البداية كانت قوية، ومبروك لكل السعوديين، وشكرًا لكل لاعبي المنتخب السعودي وإن شاء الله القادم أجمل وأجمل.