تراند اليوم : شاهد: ياسر القحطاني يشن هجوما عنيفا على المدرب "مانشيني"ويصفه بالغير محترم والجبان ولديه عقدة نفسية

صحيفة الخليج 365 : شن ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السابق، هجوما حادا على الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب، بعد تصريحات الأخير بشأن استبعاد لاعبين من قائمة المنتخب ببطولة كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

لا يستحق يقود المنتخب

وقال القحطاني خلال لقاء تلفزيوني :" مرينا بأمور كثيرة واختلافات سواء كانت مع مدربين أو غيرهم، ولكن لم أمر بشخص جبان مثل مانشيني، فقد أثبت أنه لا يستحق أن يقود المنتخب السعودي".

غير محترم

ووصف مانشيني بأنه "شخص غير محترم، ويملك عقدة نفسية"، حسب تعبيره.

كاذب

وأضاف :"مانشيني تخلى عن اللاعبين، فمن خلال تصريحاته يتبين أنه كاذب، بالإضافة إلى اختيار التوقيت، لماذا لم يتحدث قبل شهر ونصف، واختار ليلة المباراة".

وتابع:" اللاعب اللي يقبل ويكون سعيد بأنه لاعب احتياطي، هذا لاعب لا يستحق أن يمثل الفريق ويعني أنه خالي من الطموح، ولكن الفرق في قول "أنا لا أقبل التواجد" فهنا الأمر يختلف ".