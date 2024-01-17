تراند اليوم : "الحمد لله أني طلعت بلونتي"..شاهد : أول تعليق لـ " البليهي " بعد فوز المنتخب على عمان ببطولة كأس آسيا

صحيفة الخليج 365: علق لاعب المنتخب " علي البليهي " ، في لقاء إعلامي لقناة " SSC" الرياضية ، على فوز المنتخب على نظيره العماني ، بهدفين مقابل هدف ،في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 في الدوحة .

وقال البليهي خلال اللقاء : اللهم لك الحمد والشكر .. مبروك لكل جمهورنا اللي حضر المباراة وجمهورنا بالسعودية ، كلنا نلعب للسعودية .

وتابع: المباراة ليست سهلة ودائما البداية تكون صعبة ولكن الحمد لله ، وللأمانة ما كنا نستاهل حتى التعادل بس مبروك لنا .

وواصل : أن الروح والإصرار والرغبة هي سبب عودتنا بعد التأخر بالشوط الأول .

وأضاف: أتمنى من كل الإعلام ومن أي أحد سعودي يقف معنا هذه الفترة ، أحنا موجودين ثقوا فينا وفي المدرب بلاش كلام زايد .

واستكمل: اللي بره الملعب هناك ناس مسؤولين عنه ، أننا نركز فقط داخل الملعب ومع مدربنا وثقتنا فيه عالية وأقول لجمهورنا وقفوا معنا الفترة هذي بالذات نحتاجكم والقادم أجمل بإذن الله .

وعن إلغاء الحكم للجون الثاني واحتساب تسلل ، قال البليهي : خير الحمد لله ولكن رجع وشُفت العيال مبسوطين .. الحمد لله أني طلعت بلونتي اللي أحضرتها معي من الرياض .