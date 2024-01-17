تراند اليوم : كاد أن يفارق الحياة وخضع لتدخل جراحي"..شاهد : ثور ينطح مصارع في مهرجان بإسبانيا

ترجمة حصرية: نطح ثور هائج مصارع خلال مصارعة ثيران في مدينة مدريد الإسبانية ، حيث أجرى المصارع عدة مناوشات قبل أن يقوم الثور بطعنه في حلبة المصارعة أمام حشد كبير من المتفرجين.

وأظهر مقطع الفيديو اللحظات المرعبة التي انقلب فيها الثور على مدربه عندما وقف أمامه ملوحًا بسيفه قبل أن يندفع الحيوان الذي يزن 1200 رطل، بقوة نحو ساقيه.

علق الثور مصارعه بقرنيه رأسًا على عقب قبل أن يسقط على الأرض ، قبل أن يهرع شخصان آخران على الفور إلى مكان الحادث، لجذب الثور بعيدًا وإنقاذ المصارع .

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد أجرى المصارع الإسباني " عمليتين منذ الهجوم الذي وقع يوم الأحد، حيث أنه لا يزال في وحدة العناية المركزة.