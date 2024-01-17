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تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف عن العلامات التي تدل على وجود مشكلة في القلب.. ويوضح سبب النغزات المفاجئة

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صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الجهاز الهضمي الدكتور وليد الحزيم، عن العلامات التي تدل على وجود مشكلة في القلب وسبب النغزات المفاجئة.

وقال الحزيم في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، إن شكات القلب التي تحدث مثل الدبابيس غير مقلقة، فهي عبارة عن توتر وقلق نفسي.

وأكمل: إذا كان في ثقل على القلب أو الصدر أو الكتف أو الحلق أو الفم فهذا أمر مقلق؛ ولكن الشكات البسيطة ما فيها مشكلة.

وتابع: الناس الذين عندهم مشاكل ارتجاع فهم يشعرون بآلام في الصدر، مشيرا: إذا استبعدنا مشاكل القلب يجب أن نركز على المريء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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