تراند اليوم : شاهد :صقار أطلق "صقر "و"كلب سلوقي " لاصطياد أرنب وفجأة حدثت مالم يتوقعه!

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنزاع بين صقر وكلب سلوقي على اصطياد أرنب في البر.

وقال متداولو المقطع إن صقار أرسل صقره وكلب السلوقي لاصطياد أرنب، لكن الصقر اصطاد الأرنب والسلوقي معًا.

وأبان الفيديو صراع بين الصقر والكلب المخصص للصيد على صيد الفريسة لكن الصقر يبدو أنه ضاق صدرا بالكلب الذي شاركه المهمة فحاول اصياده هو الآخر.

وتفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا مع المقطع وقالوا مازحين إن الصقار أرسل كائنين مختلفين لأداء نفس المهمة، وطالبوه بتحديد مهام كل كائن أفضل.