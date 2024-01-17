تراند اليوم : بعدما أثارت الجدل.. الكشف عن هوية الفتاة الحسناء التي ظهرت بجانب الفنان حسين فهمي

صحيفة الخليج 365: تصدرت صورة الموديل المصرية مريم علاء مع الفنان حسين فهمي، الترند بعد انتشارها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفتاة بملابس رياضية وهي تنظر لحسين فهمي الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

والحقيقة أن الصور نشرتها موديل تدعى مريم علاء كانت قد ظهرت برفقة حسين فهمي في إعلان لإحدى المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.

وحظيت صورة الفنان حسين فهمي رفقة فتاة عشرينية، بتفاعل كبير بعد تداول مزاعم حول زواجهما، حيث اتضح أنها تدعى مريم علاء، وتعمل فاشون موديل، ولدت بمحافظة الإسكندرية.