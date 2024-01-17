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تراند اليوم : شاهد :صقار أطلق "صقر "و"كلب سلوقي " لاصطياد أرنب وفجأة حدث مالم يتوقعه!

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنزاع بين صقر وكلب سلوقي على اصطياد أرنب في البر.

وقال متداولو المقطع إن صقار أرسل صقره والكلب السلوقي لاصطياد أرنب، لكن الصقر اصطاد الأرنب والسلوقي معًا.

وأبان الفيديو صراع بين الصقر والكلب المخصص للصيد على صيد الفريسة لكن الصقر يبدو أنه ضاق صدرا بالكلب الذي شاركه المهمة فحاول اصطياده هو الآخر.

وتفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا مع المقطع وقالوا مازحين إن الصقار أرسل كائنين مختلفين لأداء نفس المهمة، وطالبوه بتحديد مهام كل كائن أفضل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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