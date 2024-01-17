تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول بهيئة العقار يكشف كيفية تحويل مبلغ الإيجار عبر منصة "إيجار" إلى المؤجر أو المالك

صحيفة الخليج 365: كشف مدير عام التشغيل والتطوير للإيجار والبرامج السكنية بالهيئة العامة للعقار المهندس زياد العقل، كيفية تحويل مبلغ الإيجار عبر منصة "إيجار" إلى المؤجر أو المالك.

سندات قبض

وقال العقل خلال لقائه ببرنامج "ياهلا": من يوم ما يتم الدفع في شبكة إيجار من خلال المنصة، يتم تسوية الدفعات وتصدر الشبكة سندات قبض بإثبات الدفعة للمستأجر ثم تحولها مباشرة إلى حساب المالك.

منصة إيجار

وأكمل: المالك يسجل رقم حسابه البنكي عندما يوثق التعاقد مع منصة إيجار.

المستأجر والمالك

وحول الوثيقة التي تثبت حق المستأجر، أوضح العقل: من أول ما يتم الدفع تصل رسالة من شبكة إيجار بسداد الدفعة من المستأجر، وأيضاً يتم إشعار مالك العقار بسداد الدفعة وأنه سيتم تحويل المبلغ له.

نزاع قانوني

وتابع: تعد الرسالة التي تصل لكل من المستأجر والمالك وثيقة في حالة حدوث أي نزاع قانوني، لافتا: كل مستأجر عنده جدول دفعات بيغلق ويصدر له سندات قبض.