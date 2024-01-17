شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبكي أثناء الحديث عن زوجته المريضة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بكى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أثناء الحديث عن زوجته المريضة.

وكان الوزير يتحدث عن الذكريات اللطيفة التي جمعته بزوجته، وأثناء سرده لموقف معها تأثر وبكى لكونها الآن مريضة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن زوجته عندما كانت ترى ملابسه عليها غبار أو عليها بقعة فأنها تسأله بمزاح ماذا عن ماهية عمله، مؤكدا أن زوجته كانت مهتمة بهيئته، وحريصة عليه وعلى بيتها.