تراند اليوم : شاهد.. حيوان غريب الشكل يثير حيرة المغردين.. والكشف عن اسمه ومكان تواجده!

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حيوان غريب الشكل يشبه الماعز والخراف لكنه بأنف طويلة.

وقال مهتمون بعالم الحيوان، إن هذا الحيوان يعرف بـ"ظبي السايغا"، وهو نوع من الظباء كان يقطن السهول الأوراسية الواسعة من سفوح الكاربات والقوقاز وحتى جونغاريا منغوليا.

وأنفه كبيرة الحجم تعمل على تنظيف الحشائش من الأتربة وتقوم أيضا بتدفئة الهواء البارد قبل وصوله، وفي موسم التزاوج بعمل على جلب الإناث للتكاثر وكلما كان أكبر كان أفضل.

وانقرض هذا الحيوان في الصين وعدد من الدول نتيجةً للصيد غير القانوني والحاجة لقرونها للاستعمال في الطب ويوجد فقط في غرب منغوليا.