تراند اليوم : الحصيني يكشف عن حالة جوية ممطرة ستبدأ اليوم وتستمر لأيام.. ويحدد المناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته بحالة جوية ممطرة على عدد من المناطق.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس، حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المملكة والخليج وتعتبر الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ.

وأضاف: البداية اليوم الأربعاء 5 رجب 1445هـ ومتوقع أن تستمر عدة أيام، والحالة ممكن أن تصنف أنها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والدهناء والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وجنوب وشرق منطقة مكة تمتد إلى أجزاء من الإمارات وعُمان ودولتي البحرين وقطر واليمن.

وتابع: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد يعقبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.