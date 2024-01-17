شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة من الله .. استخدام ورق الغار للتخسيس والتخلص من تراكم الدهون على البطن والأرداف خلال 7 ايام ...! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استخدام ورق الغار للتخسيس والتخلص من تراكم الدهون على البطن والأرداف خلال أسبوع واحد...!

يعتبر ورق الغار من الأعشاب ذات الفوائد الصحية العديدة للجسم من خلال وصفات للتخلص من الوزن أو استخدام هذه الأعشاب بصورة مباشرة في تحضير الطعام كنوع من أنواع التوابل لإضافة نكهة مميزة للوجبة، بجانب أن ورق الغار من الأعشاب التي تعمل على إمداد الجسم بالنشاط والطاقة، ويمكنك التعرف على وصفة ورق الغار للتخسيس والتخلص من تراكم الدهون الموجودة في البطن وهذا من خلال استكمال هذا المقال.

ورق الغار للتخسيس البطن والأرداف

يساعد هذا الخليط وتناوله كل يوم كمشروب على الريق والتخلص من السمنة المفرطة والمساهمة في تقليل مستوي اليوريك الموجود في الجسم وهذا من خلال التالي:

المكونات

لتر كامل من الماء.

مجموعة من أوراق الغار.

أعواد من القرفة حسب الرغبة.

طريقة تحضير المشروب

يتم وضع الماء على النار حتى الغليان. يتم إضافة أوراق الغار والقرفة مع الماء. يتم وضع هذا الخليط وتركه لمدة ربع ساعة حتي الغليان. يتم تصفيته ونضعه في زجاجة وتخزينه في الثلاجة.

فوائد تناول ورق الغار للتخسيس